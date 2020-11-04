رنا صلاح الدين - أعلن مطرب الراب أحمد علي، الشهير بـ "ويجز" عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك على هامش تواجده في الجونة.
مطرب الراب كشف تفاصيل حالته الصحية، في مقطع فيديو، حيث طمأن جمهوره، بقوله: " أحب أشكر كل الناس اللي دخلت تطمن عليا".
وأضاف ويجز: "الوضع مش صعب قوي، على أمل نعدي الشوية دول، وبعدين نحلل تاني ونطلع سلبي، ونرجع نغزو العالم مرة أخرى".
وكان ويجز قد كتب، على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام": "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة، احتكيت بناس كثير".
مطرب الراب دعا كل من اختلط به لإجراء مسحة "كورونا"، قائلا: "فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل، ربنا يعافينا جميعا".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بعد إعلان إصابته بـ "كورونا".. ويجز يكشف تفاصيل حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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