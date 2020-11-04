هند صبري تعوض غيابها عن حفل زفاف درة بهدية.. شاهد

رنا صلاح الدين - غابت الفنانة التونسية هند صبري، عن حفل زفاف صديقتها ومواطنتها النجمة درة، على رجل الأعمال هاني سعد، الذي حضره عددًا من النجوم في مدينة الجونة.

وعوضت هند، غيابها عن الفرح، من خلال ارسال هدية لصديقتها وهي عبارة عن باقة ورسالة جاءت كالتالي:"ألف مبروك مع أطيب تمنياتي القلبية بالسعادة والتوفيق".

ونشرت درة، عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صورة الهدية، لترد عليها قائلة:"شكرا بنت بلادي الغالية".

درة

وكانت الفنانة التونسية درة قد احتفلت بزفافها على هاني سعد، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، الإثنين الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن

وشهد الحفل حضور كل من يسرا، وأحمد السقا وزوجته، وبشرى، وخالد الصاوي، وشريف مزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، وغيرهم.