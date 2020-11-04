فيديو| بعد زفافها.. ليلى علوي تعتذر لدرة: شدي حيلك

رنا صلاح الدين - وجهت الفنانة المصرية ليلى علوي تهنئة خاصة للفنانة التونسية درة بعد زواجها من رجل الأعمال هاني سعد.

الفنانة المصرية قالت، في مكالمة هاتفية ببرنامج ET بالعربي: "ألف مليون مبروك يا درة، ربنا يسعدك إن شاء الله تبقى حياة كريمة وسعيدة، الجواز فيه الحلو وفيه اللي مش حلو أوي، فشدي حيلك".

ليلى اعتذرت لدرة عن عدم استطاعتها حضور حفل زفافها، حيث قالت: "كان نفسي أكون موجودة لولا ظروف تصويري غصب عني، وأكيد أنتي مقدرة، وأنا فرحنالك أوي وبدعيلك أوين وببوسك، ولما ترجعي بالسلامة هنحتفل بيكي".

وكانت الفنانة التونسية درة قد احتفلت بزفافها على هاني سعد، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، الإثنين الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن.

وشهد الحفل حضور كل من يسرا، وأحمد السقا وزوجته، وبشرى، وخالد الصاوي، وشريف مزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، وغيرهم.