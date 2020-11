بالصور| رزان مغربي تشبه نفسها بعروس البحر.. والسبب فستان

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، جمهورها بصور من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، التي أثيرت بها حالة من الجدل نظرًا لجرأة الفستان المكشوف.

وشبهت رزان نفسها بعروس البحر، من خلال نشر صور منقسمة إلى جزأئين مما حازت إعجاب الكثير من متابعيها فور نشرها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت قائلة:" My aqua world ...my dream.... why not ..azure ...".

على جانب آخر تشارك رزان مغربي، في فيلم "طالع مطلع"، لتقوم بدور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد آدم.

فيلم "طالع مطلع"، تشارك رزان في بطولته إلى جوار الفنانين، أحمد أدم، ومحسن محي الدين، والعمل قصة ومعالجة لؤي السيد، وسيناريو وحوار محمد نبوي وعلاء حسن، ومن إخراج أكرم فريد، وإنتاج أحمد السبكي.

يذكر أن رزان مغربي أطلت على جمهورها في رمضان الماضي من خلال برنامج "اغلب السقا"، التي قدمته إلى جوار الفنان أحمد السقا.