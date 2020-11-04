زينة تهنئ مي عزالدين: اتفرجت واتعلقت بـ خيط حرير

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة المصرية زينة على توجيه تهنئة خاصة لصديقتها الفنانة مي عزالدين، مع عرض الحلقات الأولى من مسلسلها الجديد "خيط حرير". زينة نشرت صورة لبوستر المسلسل مع مواعيد عرضه، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "المره دي ببارك لمي بعد ما اتفرجت واتعلقت بالمسلسل كمان #خيط_حرير كده مبرووووووووووووك بجد". وأضافت: "عمل رائع ومحترم مبروك يا حبيبتي @maiezzeldin مبدعة وقمر .. مبروك للفنانه الكبيرة حبيبة قلبي @sawsanbadrofficialمبروك لصديقي المحترم @mahmoudmoghny انت خطير". وأضافت: "مبروك لكل نجوم العمل .. مبروك للمخرج @ibrahemfakhr مبدع كالعادة.. مبروك لجميع افراد العمل ومهندس الديكور : محمد مارو احسنت". ومسلسل "خيط حرير" بطولة مي عز الدين، ونيكولا معوض، ومحمود عبدالمغني، وسوسن بدر، ومي سليم، وولاء الشريف، وغيرهم.

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