فيديو| درة مهددة بالسجن بسبب زواجها من هاني سعد

رنا صلاح الدين - تعرضت النجمة التونسية درة، للعديد من المشاكل بسبب زواجها من رجل الأعمال هاني سعد، في حفل أقيم بمدينة الجونة وسط تواجد عددًا من الفنانين وأهالي العروسين.

الجدل الذي آثير حول درة، بسبب خروج الزوجة الأولى لـ هاني سعد، بمنشور تؤكد فيه أنها مازالت على ذمته ولم يقع الطلاق ومن هنا تصبح درة زوجة ثانية، وهو ما نفته الفنانة.

وقالت الكاتبة التونسية نزيهة غضباني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سيد علي" ببرنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم":"في تونس القانون يمنع تعدد الزوجات ويعتبر تعدد الزوجات ممنوع، وكل من يخالف ذلك يعرض لعقوبة السجن وغرامة مالية".

وأكدت الكاتبة أن درة تنتمي لعائلة عريقة في تونس، وأنها دائمًا تدافع حقوق المرأة، خاصة أن نجوميتها ومكانتها تؤهلها للدفاع عن ذلك، ولكن زواجها من رجل متزوج لا يصح ويعتبر غير لائق، قائلة:"إحنا في تونس نعتبره غير لائق، لأن المرأة مطلوب منها تعزز مطالبها ومكاسبها، وهكذا هي ترجع للأفكار الرجعية بأنها تقبل أن تكون الزوجة الثانية أو الثالثة أو العاشرة، وكأنها تضع نفسها في مرتبة العورة، ونسمي ما تقوم به هو دعارة، فهذا ما لن نقبله".

وخرجت الفنانة درة أمس عن صمتها لتكشف حقيقة هذه الأنباء المتداولة، وذلك من خلال تسجيل صوته لإحدى البرامج التونسية، حيث قالت: " أشكر كل من بارك لي وفرح لي.. كنت أتمنى كل أصحابي من تونس يكونوا موجودين لكن للأسف الظروف الصحية صعبة".

وأضافت: "حبيت أكد انني مرتبطة برجل مطلق اختار يعاود حياتو معايا واقول لمن يروجو الإشاعات و يصطادو في الماء العكر ربي يهديهم... كل انسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو... انا اخترت رجل يحبني ونحبو والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي الي ربي وجهنا له لاننا نحبو بعضنا... واتمنى الناس توقف كلام شوية علي و شكرا لكل من فرح لي".

وتابعت: "ونحب نضيف حاجة اخرى هذي أول مرة وآخر مرة سأتكلم فيها عن الموضوع.. أطلب بكل احترام و لطف و تقدير و احترام من الناس والصحفيين ما يسألنونيش في الموضوع هذا.. انا كفنانة وشخصية عامة نحب نتكلم في ما يخص أعمالي الفنية لكن حياتي الخاصة تخصني انا فقط".