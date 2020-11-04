شاهد.. صورة عمرو دياب مع الراقصة جوهرة تثير الجدل

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رنا صلاح الدين - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهر فيها كل من النجم الكبير عمرو دياب، و الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة".
وأثارت الصورة فور تداولها حالة من الجدل خاصة أن الهضبة هو الذي التقط الصورة على طريقة السيلفي وظهر في الخلف شخصًا تم إخفاءه عن طريق وضع إيموجي على وجهه.
عمرو دياب وجورهرة
وتسآل البعض عن سبب اجتماع عمرو وجوهرة سويًا، وأيضا الشخص الذي ظهر في خلف الصورة، فيما علق آخرون بأن شكل عمرو دياب "عجز".
يذكر أن النجم المصري عمرو دياب، أشعل حفله الغنائي الذي أقيم الأيام الماضية يوم ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن.
وتألق الهضبة بغنائه على المسرح باقة متنوعة منأجمل أغانيه القديمه والحديثة منها "تملي معاك، برج الحوت، أماكن السهر، حبيبي يا نور العين، قمرين، لو عشقاني، ده لو اتساب، ليلي نهاني، ميال، قدام مرايتها"، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس النجوم.
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