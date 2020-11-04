نسرين طافش تعلن خطوبتها.. وتعلق: ليس خليجي

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة السورية نسين طافش خطوبتها لرجل من خارج الوسط الفني والرياضي والسياسي.

نسرين كتبت، على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "يسعد يوم الجميع .. انا اول من صرحت عبر برنامج انسايدر مع الاعلامي الصديق ايلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني و الرياضي و السياسي".

زنفت كل ما تردد من أنباء أن عريسها خليجي، حيث قالت: "وهو ليس من اخوتنا وأهلنا من الخليج العربي كما اشيع .. شاء الله ان يجمعنا باسم الحب سويا.. والزواج سيتم قريبا وعقبال العايزين".

وكانت الفنانة نسرين طافش قد كشفت مؤخرا أنها تعيش قصة حب، ورفضت وقتها الكشف عن المزيد من التفاصيل عن قصة حبها أو هوية عريسها، وقالت: "سأكتفي بالإعلان الآن فقط عن خبر سعيد أتحضر له".

وعن هوية من خطف قلبها، قالت نسرين: "نكتفي الآن بالإعلان عن خبر سعيد وعندما يكتمل الأمر سأعلنه بشكل مفصل".