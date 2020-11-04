محمد رمضان يدفع 6 ملايين جنيه لإنهاء قضية التهرب الضريبي

رنا صلاح الدين - قرر الفنان المصري محمد مضان إنهاء أزمته مع مصلحة الضرائب المصرية، حيث كانت قد رفعت قضية ضده بتهمة التهرب الضريبي.

الفنان المصري دفع مبلغ ضخم عن مجمل تهربه الضريبي، حيث أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن محمد رمضان سدد مبلغ قدره 6 ملايين جنيه أي ما يوازي 381956 دولاراً، ويعد هذا المبلغ عن قيمة غرامات تأخير ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2019.

وبدفع رمضان هذا المبلغ يكون قد تم التصالح مع مصلحة الضرائب، والتي طالبته بهذا المبلغ؛ نظراً لعدم تسجيله في ضريبة القيمة المضافة، وعدم سداده الضريبة المستحقة عن أعماله الفنية خلال الفترة بين عامي 2016 و2019.

يذكر أن محمد مضان لم يقم بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، منذ صدور القانون الخاص بها في عام 2016، وأشار الخطاب المرسل لرمضان من مصلحة الضرائب، أن كل من يقدم خدمة أو يبيع سلعة يجب عليه التسجيل في ضريبة القيمة المضافة منذ تاريخ صدور القرار، يضاف إلى ذلك سداد مستحقات الدولة عن حجم أعماله.