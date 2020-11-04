نجل أصالة يكشف نتيجة تحليل كورونا.. سلبية أم إيجابية؟

رنا صلاح الدين - كشف خالد الذهبي، نجل النجمة السورية أصالة نصري، نتيجة تحليل كورونا، الذي خضع له مؤخرًا.

ونشر الذهبي، صورة عبر خاصية الـ"ستوري"، بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" كشف من خلالها نتيجة التحليل والتي ظهرت أنها سلبية، معلقًا عليها قائلًا:"شكرًا يارب".

نجل اصالة

على جانب آخر حسمت الفنانة أصالة قرارها النهائي بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان، وقالت أنها لن تتزوج مرة ثالثة.

الفنانة السورية أكدت أن قرارها بعدم الزواج مرة ثالثة قرار نهائي لا رجعة فيه، نافية أن تكون قد فقدت ثقتها في الرجال، حيث أكدت إن أصدقاءها كلهم رجال، وهي تحب الرجل صديقا وأخا ربما أكثر من النساء، كما أن الإنسان الذي يستأثر بأكبر حبها واحترامها وإجلالها رجل وهو والدها.

وكشفت أصالة أن العمل على إصدار ألبومها "لا تستسلم" كان منقذا لها في أصعب مراحل حياتها على الإطلاق،حيث كان ذلك في بداية انفصالها وأوج ألمها وصدمتها، فقد كانت تبحث عن الهروب بأي طريقة، وكان فنها وعملها أفضل هروب، لافتة إلى أن الألبوم أنقذها من الظروف الصعبة التي فضتها أزمة كورونا.