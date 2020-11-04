رنا صلاح الدين - نعى الفنان المصري محمد منير صديقة هانى ثابت، صاحب احدى شركات للإنتاج الغنائي والموسيقي الكبرى في فترة السبعينات والثمانينات، والذي قدم معه 6 ألبومات غنائية.
منير نشر صورة تجمعه بالمنتج الراحل، على حسابه الخاص على موقع "تويتر"، وأرفقها بتعليق حزين، حيث قال: "في كنسية قصر الدوبارة بجارن سيتي سأودع صديق العمر وشقيقي هاني البير ثابت إلي مثواه الأخي".
الفنان المصري وجه رسالة مؤثرة إلى صديقه الراحل، بقوله: "هل تعرف يا هاني كيف سأفقدك سأظل حتي لقاءنا أتذكرك واذكرك..بيننا عمر جميل وقدمنا معا أغاني خالدة لمصرنا التي نعشقها".
والمنتج الراحل هانى ثابت أنتج لمنير 6 ألبومات هم "علموني عنيكي"، و"بنتولد"، و"شبابيك" ، و"أتكلمي"، و"بريء"، و"وسط الدايرة".
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة وكلمات مؤثرة.. محمد منير ينعي منتج ألبوماته هاني ثابت: سأظل أتذكرك حتى لقاءنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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