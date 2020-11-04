بصورة وكلمات مؤثرة.. محمد منير ينعي منتج ألبوماته هاني ثابت: سأظل أتذكرك حتى لقاءنا

رنا صلاح الدين - نعى الفنان المصري محمد منير صديقة هانى ثابت، صاحب احدى شركات للإنتاج الغنائي والموسيقي الكبرى في فترة السبعينات والثمانينات، والذي قدم معه 6 ألبومات غنائية.

منير نشر صورة تجمعه بالمنتج الراحل، على حسابه الخاص على موقع "تويتر"، وأرفقها بتعليق حزين، حيث قال: "في كنسية قصر الدوبارة بجارن سيتي سأودع صديق العمر وشقيقي هاني البير ثابت إلي مثواه الأخي".

الفنان المصري وجه رسالة مؤثرة إلى صديقه الراحل، بقوله: "هل تعرف يا هاني كيف سأفقدك سأظل حتي لقاءنا أتذكرك واذكرك..بيننا عمر جميل وقدمنا معا أغاني خالدة لمصرنا التي نعشقها".

والمنتج الراحل هانى ثابت أنتج لمنير 6 ألبومات هم "علموني عنيكي"، و"بنتولد"، و"شبابيك" ، و"أتكلمي"، و"بريء"، و"وسط الدايرة".