شاهد.. سوزان نجم الدين تخسر الكثير من عمرها في أحدث ظهور لها: عيش اللحظة

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة السورية سوزان نجم الدين جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة شبابية مميزة

سوزان ظهرت في الصورة، التي نشرتهاعلى حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بفستان قصير يجمع الكثير من الألوان المبهجة، مما منح الفنانة إطلالة أصغر من عمرها.

الفنانة السورية نسقت مع فستانها حذاء باللون الفضي، وظهرت بقصة شعر شبابية أيضا، تتناسب مع إطلالتها، وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها بشدة.

سوزان نجم الدين

سوزان أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: " لا تجعل عمرك يقف انتظارًا لأحد، ولا تقضهِ ندمًا على مافات، لا تأسف على جميلٍ زرعته ولم يُثمر".

وأضافت: "فكل يعمل بأصله، عش اللحظة، ولا تحزن على أمرٍ كتبه الله عليك وإن آلمك.. مساكن حب وحياة #سوزان_نجم_الدين".