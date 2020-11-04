أحمد مالك في ورطة بعد فيديو السرقة.. اعتراف مثير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر الفنان المصري أحمد مالك مؤشرات محركات البحث على الإنترنت خلال الساعات الأخيرة، بعد أن وضعه فيديو في ورطة.

جاء ذلك بسبب انتشار فيديو له، التقطته كاميرا مراقبة بإحدى محطات البنزين، ووجهت له اتهامات من مروجي الفيديو بسرقة عبوة "واقي ذكري".

من جانبه، نفى الفنان المصري الأمر سريعا عبر حسابه على موقع فيس بوك وكتب معلقا على الموضوع: "فيه فيديو غريب نزل ليا، وأنا بشتري منتج من إحدى البنزينات في القاهرة، وبعد ما دفعت ثمن المنتج تم انتشاره على الإنترنت كأنها سرقة لهذا المنتج، محاولة مخجلة للتشهير بي".





وتابع: "معايا فاتورة الدفع، وسأرد بالقانون على هذا التصرف الغريب المخجل، تم تصويري بدون إذني وتركيب صوت علي الفيديو ليحول فعل طبيعي إلى فعل مشبوه".





واستكمل أحمد مالك حديثه "أنا في غاية الحزن وعدم الإدراك، ليه فيه محاولة من أحد الأشخاص يؤذي شخصا بهذا الفعل القاسي الغريب، أرجو من الجميع ألا يصدقوا أي شيء يشوفوه. هقدم بلاغ تشهير على هذه الواقعة الغريبة والمهينة".

واختتم حديثه قائلا: "أتمنى نكون واخدين بالنا لأن تحويل أي موقف ضدك بيكون سهل جدا، أتمنى أكون عند ثقتكم ولا يغير هذا التشهير الكاذب رؤيتكم لي، سأظل أعطي مهنتي كل ما لدي ولن أستسلم لهجوم ظالم، شكرا وآسف لو طولت عليكم".

وبعد لحظات من حديث مالك انتشر عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو قديم له، ظهر خلاله ضيفا في إحدى حلقات برنامج"أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس"خلال عام 2017 ، والذي يعترف خلاله بأنه يسرق الأشياء الصغيرة مثل الطفايات والشباشب من الفنادق.

يذكر أن أحمد مالك شارك في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بفيلم "حارس الذهب" الذي تم عرضه في مهرجان فينيسيا، ويشاركه البطولة الممثل الأسترالي الشهير ديفيد وينهام، وتريفور جاميسون وإريك طومسون، ومن إخراج رودريك ماكاي.