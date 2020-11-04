نسرين طافش تكشف حقيقة خطوبتها:”عقبال العايزين”

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش عن حقيقة خطوبتها من شخص خارج الوسط الفني.

كتبت نسرين تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر"، :" يسعد يوم الجميع .. أنا أول من صرحت عبر برنامج انسايدر مع الإعلامي الصديق ايلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني و الرياضي و السياسي .. و هو ليس من إخوتنا و أهلنا من الخليج العربي كما اشيع .. إن شاء الله يجمعنا باسم الحب سويا والزواج سيتم قريبا وعقبال العايزين".

يذكر أن نسرين طافش، شاركت مؤخرًا في مسلسل "الوجه الآخر" مع الفنان ماجد المصري والفنانة ندا موسى.