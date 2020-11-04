محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
انتهى الفنان حكيم، أمس الثلاثاء، من تسجيل أحدث أغانيه بطريقة أغاني المهرجانات، وهي من كلمات الثنائي إسلام فانتا وشناوي،ألحان وليد نور، وتوزيع إسلام فتحي، ومن المقرر أن يقوم بتصويرها وطرحها خلال الآيام المقبلة.
اتجه حكيم للغناء بطريقة المهرجانات الشعبية، وطرح كليب أغنية "صحاب أونطة" من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع الديزل، ويستعد حاليا لتقديم أكثر من أغنية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "صحاب أونطة" حكيم ينتهي من تسجيل ثاني أغنية مهرجانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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