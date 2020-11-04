بعد مرور 3 أسابيع على وفاته.. رسالة من رانيا محمود ياسين لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكرت الفنانة رانيا محمود ياسين والدها بمجموعة أدعية وكلمات مؤثرة، بعد مرور 3 أسابيع على وفاته.

نشرت رانيا صورة الراحل محمود ياسين،عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، علقت :"3 أسابيع، وحشتني يا بابي، بحبك للأبد".

أضافت رانيا :" اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

تابعت رانيا :" اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره، يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها، اللهم اغفر واصفح عن ابي وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب".

جدير بالذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين، رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020، ودُفن في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.