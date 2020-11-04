فيديو| كاملة أبو ذكري عن أعمال محمد رمضان :"فكر في حاجة تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت المخرجة كاملة أبو ذكري عن حقيقة مشاركتها في المسلسل الذي يجسد حياة الراحل أحمد زكي، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان.

قالت كاملة، خلال لقائها في برنامج "Mbc trending"، :"مقدرش أتكلم عن أستاذ أحمد زكي، معتقدش أنه هيكون مبسوط، أنا مقدرش أتكلم عنه لأني عارفاه كويس واشتغلت معاه مساعد مخرج كتير".

وعن وجه الشبه بين أحمد زكي ومحمد رمضان، قالت كاملة :"أه محمد رمضان فيه شبه كبير من أستاذ أحمد زكي، ومفيش عمل جمعني برمضان، وأنا بحبه جدا وبشوفه أنه ممثل كبير وموهوب".

وأضافت كاملة:"محمد عمل أدوار الانتقام كتير ونجحت عملها مرة وأتنين وثلاثة، خلاص كفاية، المفروض يفكر في حاجة تانية".

وكانت المخرجة كاملة أبو ذكري، هاجمت أبطال مسلسلها في رمضان الماضي "بـ100 وش"، وكتبت عبر حسابها بـ"فيسبوك": "عرفت وسمعت واتأكدت أن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل (بـ100 وش)، بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وحقق مسلسل "بـ 100 وش" نجاحا كبيرا في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل