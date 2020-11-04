“مستخسرة موهبتهم".. كاملة أبو ذكري تكشف سبب هجومها على أبطال بـ"100"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أكدت المخرجة كاملة أبو ذكري عن انفعالها على أبطال مسلسل بـ"100 وش"، مشيرة أنها تحترم موهبتهم وتحبهم وذلك الهجوم من خوفها عليهم.

كتبت كاملة منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، :" "أحب اعترف إني انفعلت وكنت قاسية جدا في كلامي، ولو صدر تصرفات من شخص أو اتنين خلتني أحس بالغضب ده، ده ممكن يكون نابع من قلة الخبرة مع التعامل مع جمهور عريض، ومع النجاح الكبير وارد إن أي حد يتعرض للهزة دي، ولو كنت قاسية ده نابع من حبي ليهم وخوفي عليهم، علشان أنا شوفت حجم موهبتهم لما اشتغلت معاهم".

أضافت "أبو ذكري": "وأتمنى إن الشخصين اللي كنت بعنيهم يفهموا كلامي، ويعرفوا إني مستخسرة موهبتهم، وأنا متأكدة إنهم هيفهموني لأنهم الاتنين دول تحديدًا عارفين أنا أد إيه بحبهم وبقدرهم".

وكانت المخرجة كاملة أبو ذكري، هاجمت أبطال مسلسلها في رمضان الماضي "بـ100 وش"، وكتبت عبر حسابها بـ"فيسبوك": "عرفت وسمعت واتأكدت أن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل (بـ100 وش)، بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وأضافت: "عايزة أقولكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين، ده أنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية، وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه؟ إنتم مين أصلا؟ كلنا مين أصلا؟ دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

وحقق مسلسل "بـ 100 وش" نجاحا كبيرا في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل