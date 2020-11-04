تراند اليوم : بالأسماء| نجوم أمريكا يهددون بمغادرتها في حال إعادة انتخاب ترامب

هدد العديد من المشاهير بالولايات المتحدة بأنهم سوف يفرون من البلاد إذا تغلب الرئيس دونالد ترامب على نائب الرئيس السابق جو بايدن، بعد أربع سنوات من نزوح جماعي مشابه.

وعندما توقعت استطلاعات الرأي تحقيق فوز ساحق لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في عام 2016، أعلن أكثر من عشرة من المشاهير، من بينهم جون ستيوارت، وشير، ومايلي سايروس، وصمويل إل جاكسون، وووبي جولدبرج، وسنوب دوج، أنهم سيغادرون الولايات المتحدة إذا فاز ترامب.

كان تشيلسي هاندلر هو النجم الوحيد الذي اقترب من الوفاء بوعده بشراء منزل خارج البلاد في عام 2016 بعد فوز ترامب، لكنه تراجع في وقت لاحق.

ودفعت الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مجموعة جديدة من المشاهير الذين يفكرون في المغادرة إذا حافظ ترامب على منصبه بالبيت الأبيض لمدة أربع سنوات أخرى.

بروس سبرينجستين

قال المغني المولود في نيوجيرسي والمغني "المولود في الولايات المتحدة" إنه سيغادر إذا فاز ترامب.

أضاف لوسائل الإعلام الأسترالية في أكتوبر خلال محادثة افتراضية: "إنني أتوقع الآن أنه سيخسر - إذا حدث ذلك ، فسوف أراك على متن الطائرة التالية".

وقال في الأسبوع الماضي إن البيت الأبيض بحاجة إلى "طرد الأرواح الشريرة"، حسبما أفادت صحيفة "يو إس إيه توداي".

وأشار سبرينجستين البالغ من العمر 71 عامًا إلى أنه "سيفكر" في الانتقال إلى أستراليا إذا كان عليه أن يتحمل ترامب لمدة أربع سنوات أخرى.

قال وفقًا لصحيفة الديلي تلجراف: "أحب أستراليا". وأضاف: "في كل مرة لا يكون لدينا شيء سوى الأوقات الجيدة هناك. إنها دائمًا متعة. أحب الناس، أحب الجغرافيا، مكان رائع لرحلات الدراجات النارية، إنه قريب من قلوبنا".

تومي لي

لطالما انتقد عازف الدرامز الشهير، ترامب وسياساته، لكن الكراهية ذهبت إلى آفاق جديدة عندما صرح في أكتوبر بأنه سينتقل إلى أوروبا إذا حصل ترامب على فترة ولاية ثانية.

وأضاف نجم موسيقى الروك: "يا صاح، أقسم بالله إذا حدث ذلك، فأنا قادم لزيارة المملكة المتحدة. أنا خارج من هنا. سأعود إلى وطني الأم، وأعود إلى اليونان وأحصل على منزل في إحدى الجزر".

وتابع: "أكثر ما يزعجني هو أنني أشعر بالحرج. أشعر أن الناس في أوروبا وبقية العالم ينظرون إلى أمريكا ويفكرون: "ماذا تفعلون يا رفاق هناك؟ توقف عن التصويت للمشاهير واجعل شخصًا حقيقيًا يدير البلاد".

ريكي مارتن

كان نجم التسعينيات من النشطاء المتحمسين لبايدن، وقال مؤخرًا إنه وزوجه يفكران في مغادرة البلاد إذا فاز ترامب ليلة الانتخابات، لكنهما يفضلان البقاء في الولايات المتحدة للقتال.

وأضاف نجم البوب اللاتيني: "نأخذها يومًا واحدًا في كل مرة ولدينا خطط مثل مغادرة البلاد، لكن لا. علينا أن نبقى هنا وعلينا أن نناضل من أجل حقوقنا وما نؤمن به".

وتابعت: "لقد كنت أدعم بايدن إلى الأبد... أعتقد أنه الخيار الوحيد المتاح لدينا وهو رائع وقد عمل في السياسة طوال حياته. هذه هي اللحظة. نحن جميعًا بحاجة إلى أن نتعاون وأن نتحدث بصوت عالٍ بشأن مسار هذه الأمة".

جون ليجند وكريسي تيجن

فكر الزوجان في مغادرة الولايات المتحدة إذا أعيد انتخاب ترامب، وأخبرا في سبتمبر بأنهما "مرهقتان" من قيادة الرئيس "المحرجة".

قال ليجند: "من حين لآخر تفكر في الأمر. لقد ولدنا وترعرعنا هنا، كل عائلاتنا هنا. سيكون من الصعب المغادرة. لكني لا أعرف ما الذي يجب أن يفعله المرء عندما يكون لديك قائد يحاول تدمير الديمقراطية".

وأضاف إنه إذا واصل ترامب "مشروعه" لتدمير الديمقراطية وحقق أي نجاح، فإن الخروج من البلاد لن يكون مطروحًا على الطاولة.

وتابع: "عليك أن تفكر في الذهاب إلى مكان تكون فيه ديمقراطية حقيقية، تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان".

لكنهما لم يكشفا حتى الآن عن المكان الذي يرغبان في الذهاب إليه.