رامي عياش يقترب من النصف مليون مشاهدة بأغنية "دقي يامزيكا"

اقترب الفنان رامي عياش، بأغنيته الجديدة "دقي يامزيكا"، من حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:منة عدلي القيعي، ألحان:عبد الرحمن رشدي، توزيع:النابلسي، وحصلت على المركز السابع في قائمة الاكثر مشاهدة عبر "يوتيوب".

وتم طرحها للمرة الأولى في افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة التي انتهت منذ أيام.

يقول مطلعها"دقي يا مزيكا و انا معاكي

في ناس سهرانه و سمعاكي خودينا للسيما و نسينا خلينا نتوه كده جواكي دقي يا مزيكا و انا معاكي في ناس سهرانه و سمعاكي خودينا للسيما و نسينا خلينا نتوه كده جواكي خلي الفن يرقق حالنا دي وعود بتعود تاني عشنا في حاجات حصلت مش بأدينا بكره هتتصلح بالمغنا".

يذكر ان آخر إصدارات رامي الغنائية كانت من خلال أغنية "أنا ثائر"، التي تم طرحها خلال سبتمبر الماضي، وحققت أكثر من 80 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".