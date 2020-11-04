يشارك الفنان روسيل سوراسكي، في بطولة الجزء السادس من المسلسل الشهير prison break. ويجسد "روسيل" ضمن أحداث المسلسل، شخصية طبيب يمتلك مستشفى يتخذها ستار لتجارة الأعضاء البشرية، وهو شقيق بول كيليرمان الذي يعود للانتقام لمقتل شقيقه، فتحدث مواجهة بينه وبين مايكل سكوفيلد. يتخذها ستار لتجارة الأعضاء البشرية، وهو شقيق بول كيليرمان الذي يعود للانتقام لمقتل شقيقه، فتحدث مواجهة بينه وبين مايكل سكوفيلد.

روسيل سوراسكي هو طبيب مخ وأعصاب، وهو ماحمسه لتجسيد شخصية طبيب ضمن

أحداث المسلسل.

يذكر أن آخر أعمال الممثل الامريكي روسيل سوراسكي فيلم First Man

كانت هذه تفاصيل خبر روسيل سوراسكي يشارك في الجزء السادس من prison break لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.