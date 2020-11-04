تراند اليوم : نجل خالد النبوي .. فولة وإتقسمت نصين من أبوه – إتفرج

احتفل الفنان خالد النبوي بعيد ميلاد ابنه زياد.

شارك النبوي جمهوره بصور لابنه وهو أصغر سنا والآن.

كتب متمنيا له عيد ميلاد سعيد قائلا: “12 عاما من المرح، كل عام وأنت بخير يا زياد”.

يذكر أن خالد النبوي يشارك في بطوله فيلم “قمر 14”.

فيلم “قمر 14” يتكون من خمس حكايات يضم عددا كبيرا من نجوم الفن منهم خالد النبوي وغادة عادل وياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وغيرهم، إنتاج احمد السبكي وإخراج هادي الباجوري.

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