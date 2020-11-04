تراند اليوم : بسمة وهبة بتعصي خطيب بنت جوزها عليها – شوف قالتلو إيه

يبدو أن حفل زفاف “نادين” ابنة النائب النائب علاء عابد زوج الإعلامية بسمة وهبة قد اقترب موعده.



وبهذه المناسبة رافقت بسمة وهبة ابنة زوجها وخطيبها لاختيار خاتم الزواج، وشاركت الفيديو عبر موقع الفيديوهات Youtube، وهي تصور العريس والعروس أثناء الاختيار وتقول: “ما تدلعهاش يا محمد معندناش بنات تنقي هدية العريس دي قيمته لكن هي متنقيش لا”، وبعد ذلك قالت بسمة: “نقي أغلى حاجة يا بت”.

يذكر أن بسمة وهبة سافرت إلى لندن الفترة الماضية لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا أنها تعانى من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة وأن طبيبا إنجليزيا هو من تمكن من تشخيص حالتها.