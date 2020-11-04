تراند اليوم : أصالة عن إبنتها شام : خبرة زي أمها – فيديو

أبدى الفنان نيكولا معوض إعجابه بتحلي الفنانة أصالة بالنقد الذاتي، ومراجعتها المستمرة لتصرفاتها، خاصة تلك التي تعلق عليها ابنتها شام.

وقالت أصالة، خلال استضافتها في الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث من برنامج “قعدة رجالة” على شبكة OSN، إن شام تعلمت من أفعالها ولا تحتاج أن تقول لها المزيد، إلا لاستكمال بعض التفاصيل التي قد تغيب عنها، فأحيانا تصدر عنها أفعال غير مرضية، ويجب أن توفر المبررات لشام دائما، أو تعدها بأن هذه الأشياء لن تتكرر.

وأضافت أصالة أنها تعمل دائما على أن تكون عند حسن ظن شام، وشام أيضا تعمل دائما على أن تكون عند حسن ظنها، وهي ليست بحاجة لأكثر مما علمته لها بالفعل.

وعبّر نيكولا معوض عن اعتقاده بأن الإنسان الذي يراجع تصرفاته بهذه الطريقة، ويتساءل دائما إن كان على صواب أم على خطأ، من المؤكد أنه يسير نحو الأفضل، فأيدته أصالة وقالت إنها أيضا تعتقد أنها تتحسن دائما.

وشهدت هذه الحلقة من “قعدة رجالة” مناقشات حول موضوع الخيانة، وتبادلا لوجهات النظر بين أصالة ومقدمي البرنامج خالد سليم، ونيكولا معوض، وقيس الشيخ نجيب.