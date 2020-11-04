تراند اليوم : جنش: لا أحب اللعب ضد شيكابالا

تحدث الثنائي محمود جنش ومصطفى محمد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن أفضل مباراة في هذا الموسم وذكرياتهما مع الفريق الأبيض.

الزمالك يستضيف الرجاء المغربي اليوم الأربعاء على استاد القاهرة في إطار إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتبادل الثنائي أسئلة عن الزمالك هذا الموسم في حوار نشره الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال جنش إنه لا يحب أن يلعب ضد زميله محمود عبد الرازق شيكابالا.

وبسؤال جنش عن أفضل لحظاته وذكرياته مع الزمالك قال: “الكثير بالطبع، ولحظة تتويجنا بالكونفدرالية لعام 2019 لأنها كانت بعيده عننا”.

وبسؤال مصطفى محمد عن أفضل مباراة له في مسيرته مع الزمالك قال: “مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المحلي الذي أقيم في الإمارات، ومباراة الأهلي في الدوري هذا الموسم والتي سجلت بها هدفا وانتهت بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف”.

وبسؤال مصطفى عن الأسطورة التي تمنى اللعب بجوارها أجاب: “هما اثنان، شيكابالا والذي تشرفت باللعب معه، وكنت أتمنى أن ألعب مع حازم إمام”.