تراند اليوم : فنان كبير ينضم لفريق عمل مسلسل الاختيار 2 – شوف مين ؟

انضم النجم رياض الخولي، إلى أسرة مسلسل “الاختيار 2” بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى ومن اخراج بيتر ميمي .

وكانت شركة سينرجى، قد أعلنت عن تقديم الجزء الثانى من مسلسل “الاختيار”، رمضان المقبل، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى .

وحقق الجزء الأول من مسلسل “الاختيار”، نجاحًا كبيرًا للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضى، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، كما أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا العمل خلال اليومين الماضيين خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

وتناول مسلسل “الاختيار” حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الشهيد.

العمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار.