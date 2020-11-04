أنباء عن وقوع مشاجرة شديدة بين أحمد الفيشاوي وزوجته في ملهى ليلي.. وأول تعليق للفنان

رنا صلاح الدين - ترددت الكثير من الأنباء عن وقوع مشاجرة كبيرة بين الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، خلال تواجدهما بأحد الملاهي الليلية الشهيرة بإحدى البواخر العائمة بمنطقة الزمالك.

فقد تردد أن المشاجرة بين الفيشاوي وزوجته استمرت لأكثر من نصف ساعة، وحاول الفنان تهدئة الموقف بعد تجمع عدد من الجمهور، لكن محاولاته باءت بالفشل، وخرجت زوجته لتستكمل سهرتها بمكان آخر في نفس الباخرة.

ولكن الفيشاوي أصرّ على مصالحة زوجته وذهب وراءها، لكن محاولته فشلت أيضا، حيث خرجت ندى الكامل من المكان لتركب سيارتها فخرج وراءها ووقف أمام السيارة، لكنها أدارت السيارة ودفعته للخلف ليقع على الأرض.

وفي أول تعليق للفنان أحمد الفيشاوي، نفى كل ما تردد من أنباء خلافه مع زوجته، حيث أكد أن كل ما نشر مجرد شائعات تطفو على السطح كل 5 أيام على أقصى تقدير.

مشددا على أن كل ما تردد غير منطقى وليس له أساس من الصحة، لافتا إلى أنه وزوجته يعيشان قصة حب منذ زواجها، وقال: "الحقيقة مش عارف كل يوم مشادة وأزمة وخلاف وطلاق.. هي الناس فاضية الحقيقة".

الفنان المصري طالب الجميع بعدم ترويج شائعات حوله، وشدد على عدم اهتمامه بتلك الشائعات التي يروجها البعض من حين لآخر.