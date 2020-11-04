متابع لـ ندى موسى: "ربنا يبتليكى بمرض خبيث".. ورد غير متوقع من الفنانة

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة ندى موسى، جمهورها بصورة لها من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة والذي اختتم الأيام القليلة الماضية.

ونشرت ندى، صورتها التي ظهرت فيها بفستان أبيض اللون بسيط، مع تسريحة شعر على طريقة "الكيرلي"، عبر حسابها لاشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ندى موسى

وفور نشر ندى صورتها تلقت تعليقًا من إحدى المتابعين تمنى لها إصابتها بمرض خبيث، قائلًا:"ان شاء الله ربنا يبتليكى بمرض خبيث".

وفاجأت ندى الجمهور بردها على هذا التعليق، قائلة:"شكرا أتمنالك كل خير وسعادة وصحة وراحة بال وكل ما تتمناه".

ندى موسى

على جانب آخر يعرض للفنانة ندى موسى، مسلسل "الوجه الآخر"، بطولة النجم ماجد المصري.

مسلسل "الوجه الأخر" ينتمى لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ45 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جوار الفنان ماجد المصري كلا من الفنانين، نسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، وأحمد سعيد عبد الغني، ومحمد على رزق، وأحمد سلامة، ومادلين طبر، ودنيا المصرى، وأيمن عزب، وعماد رشاد، ورانيا شاهين، ومفيد عاشور، وحنان سليمان، ومن تأليف فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.