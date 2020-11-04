بالفيديو.. كاملة أبو ذكري توجه نصيحة لمحمد مضان: غيّر طريقة تفكيرك

رنا صلاح الدين - وجهت المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري نصيحة للفنان محمد رمضان، وذلك بعد تشابه الأدوار التي قدمها في أعماله الدرامية.

كاملة قالت، في لقاء لها مع برنامج MBCTrending ، إنها تحب الفنان محمد رمضان، وترى أنه ممثل كبير ولديه جماهيرية كبيرة، لافتة إلى أنه قد يكون البعض لا يحبه، لكن لديه جمهور كبير يحبه،.

المخجة المصرية وجهت نصيحة لرمضان بأن يغير من طريقة تفكيره، وأن يقدم أدوار مختلفة، ويبتعد عن شخصية البطل المكسور الذي يعود لينتقم، حيث أنه قدمها أكثر من مرة ونجح فعليه أن يغير من هذا الدور.

أما عن رأيها في تقديم رمضان لشخصية أحمد زكي في مسلسل تليفزيوني، قالت إنه بالفعلا يشبه أحمد زكي كثيرا، لكنها ترفض أن تتولى إخاج عمل تدور أحداثه عن الفنان الراحل أحمد زكي.

وعن أسباب ذلك، قالت إنها لا تستطيع الحديث عن أحمد زكي، لأنها تشعر أنه لم يكن يحب أن يتم تقديم سيرته الذاتية في عمل فني، كما أنها لديها مشكلة لأنها سبق وعملت في أفلام أحمد زكي كمساعد مخرج، وتعرفه جيدا ولا تحب أن تقدم عملا عنه بكل ما مر به في حياته.