صور| بفستان جرئ.. دوللي شاهين تثير ضجة بأحدث جلسة تصوير

رنا صلاح الدين - أثارت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بسبب جلسة التصوير التي خضعت لها أثناء تواجدها في مسابقة ملكة جمال مصر "بنت مصر".

وظهرت دوللي بإطلالة جريئة مرتدية فستانًا من اللون الموف مكشوف بشكل كبير من ناحية الصدر والساق والظهر أيضًا، مما جعلها تتعرض لهجوم وانتقادات لاذعة بسبب جرأة الفستان.

دوللي شاهين

دوللي شاهين

دوللي شاهين

دوللي شاهين

دوللي شاهين

دوللي شاهين

وكانت قد ترددت أنباء مؤخرا عن حمل الفنانة اللبنانية دوللي شاهين في طفلها الثاني، وذلك بعد ابنتها "نور".

دوللى شاهين نفت صحة هذه الأنباء تماما، مؤكدة أنها مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة، حيث أنها لديها ابنة واحدة اسمها "نور".

يذكر أن دوللي شاهين كانت متزوجة من المخرج باخوس علوان، ورزقت منه بابنتها الوحيدة "نور"، ولكنها انفصلت عنه بعد سنوات من الزواج.

وكشفت مؤخرا حقيقة ارتباطها من جديد، حيث قالت في تدوينتها: "لكل المهتمين بحياتي أكثر ما مهتمين بحياتن.. أنا مش مرتبطة ولا في أي علاقة حب ولا عندي مدير أعمال ارتاحوا ربنا يهديكم".