بعد انتهاء عرض "أسود فاتح".. أحمد فهمي يوجه رسالة شكر لهؤلاء

رنا صلاح الدين - بعد انتهاء عرض مسلسل "اسود فاتح" على منصة "شاهد"، وجه الفنان المصري أحمد فهمي رسالة شكر لصناع العمل.

فهمي كتب، على حسابه الخاص على موقع "تويتر": "مع انتهاء مسلسل #أسود_فاتح بشكر الأستاذ #صادق_الصباح و المخرج #كريم_العدل والكاتب #امين_جمال".

وأضاف: "وكل فرد اشتغل في المسلسل من تصوير لديكور لموسيقي ولجميع الممثلين وعلي رأسهم #هيفاء_وهبي وعايز اشكر كل الجمهور و الصحافة علي أي نقد سلبي أو إيجابي والقادم أقوى".

ومسلسل "إسود فاتح" من بطولة الفنانة هيفاء وهبى، وشريف سلامة، وروجينا، وأحمد فهمى، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندى، وحنان سليمان، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وغيرهم.

وأشرف على كتابة المسلسل أمين جمال، وسيناريو وحوار شريف يسرى وإبراهيم ربيع وحمدى التايه، ومن إخراج كريم العدل.