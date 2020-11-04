شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة عن هذا الأمر: "هو أمل لبنان في إصلاح النظام وإستعادة الأموال المنهوبة" والان مع التفاصيل

الفنان اللبناني راغب علامه

وكتب علامة على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "التدقيق المالي لو حصل سيضع 95% منهم في السجون أو في مزابل التاريخ قد يستميت المتورّطين في سرقة البلد للوقوف في وجهه، فليعلم الشعب اللبناني بأن هذا التدقيق المالي لو حصل هو أمل لبنان في إصلاح النظام وإستعادة الأموال المنهوبة وحماية مستقبل أولادنا".

ونال منشوره اعجاب العديد من المتابعين.

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