مكتب إليسا ينفي علاقتها بالتعرّض لـ ميسا دسوقي وأغنية "مصر راجعه"

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

ميسا دسوقي واليسا

بعد الموضوع الذي أثار بلبلة عبر صفحات المواقع الإلكترونية حول الفنانة المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية ​ميسا دسوقى والمتعلّق بأغنيتها " مصر راجعة تاني "، وهجوم جمهور الفنانة اللبنانية اليسا عليها بطريقة مثيرة للشبهات، عبر صفحة على يوتيوب تحمل إسم أليسا.



نفى السيّد أمين أبي ياغي مدير أعمال الفنانة إليسا أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد لإليسا أو مكتبها في هذه القضيّة، وأشار أبي ياغي في إتصال هاتفي، أن الفنانة إليسا تملك صفحة رسميّة وحيدة عبر قناة " يوتيوب " وأي صفحة أخرى تحمل أي إسم آخر لا تمثّل إليسا بتاتاً.

وأشار الى أننا عادة نقفل أي صفحة تنتحل إسم إليسا بطريقة غير شرعية، وسنعمل على إقفال هذه الصفحة فوراً.

وحول نيّة الفنانة ميسا دسوقي رفع قضيّة في المحاكم الأميركيّة أجاب أبي ياغي : " هذا أمر مؤسف، لأننا لا علاقة لنا بكل هذا الموضوع، وفي حال أصرّت الفنانة ميسا على هذا، فلتفعل ما تراه مناسباً، وإذا كنا قد أخطأنا بحقها فليحكم القضاء بذلك، ونحن نحترم كل الفنانين ولا نقبل بأي تعرّض لأي فنانة أو فنان".

وكانت ميسا دسوقي قد صرّحت أنها تكنّ لأليسا كل الإحترام، وهي استغربت هذا الصمت والتجاهل للتعرّض لها عبر جمهور ينتحل صفة موقع يخصّ الفنانة اللبنانية.

بدوره، صرّح مدير أعمال الفنانة ميسا دسوقي، المخرج عمرو الطحاوي قائلاً، سننتظر إقفال هذه الصفحة المشبوهة والتي تسيء للفنانة أليسا بقدر ما تسيء لغيرها، وأتمنى أن تنتهي القضية بإقفال الصفحة، بعدما أثارت الكثير من اللغط غير المبرّر.