أزمة رجالية بسبب تيم حسن.. فماذا حدث؟

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

الفنان السوريتيم حسن

مع عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "الهيبة.. الرد" بطولة الفنان السوري تيم حسن، تتالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول إطلالته وتغيير شكل الشخصية ليظهر بـ"لوك" مختلف كلياً على صعيد تسريحة الشعر واللحية عدا عن الاختلاف الكبير بالأداء ومميزات الشخصية.



ومن التعليقات التي تحمل روح الفكاهة هو ما يتعلق بـ"لوك" تيم والذي ربما يتحول إلى موضة جديدة بعد أن انتشرت موضة شعر ولحية "جبل" في الأجزاء السابقة، هو أن "جبل" لم يقم بقص شعره أو لحيته في الموسم الرابع من العمل، حيث خرجت تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتؤكد أن "لوك" "جبل" في الموسم الرابع من العمل سيتسبب بأزمة للعاملين في مجال الحلاقة الرجالية، إذ سيعمد الكثير من الشباب لتقليد إطلالة "جبل" في الجزء الرابع.

يشار إلى أن شخصية "جبل" التي يؤديها تيم حسن تمر بتحولات كبيرة في الموسم الرابع، ما فرض عليه الخروج خارج الهيبة للبحث عن انتقام كبير لمقتل زوجته وولده في الجزء السابق.