أحمد فلوكس يعترف: تزوجت عرفي وكانت السبب في السحر والخيانة.. من تكون؟

رنا صلاح الدين - اعترف الفنان المصري أحمد فلوكس أنه تزوج عرفيا من امرأة، تسببت له في أذية شديدة، ووصفها بأنها كانت سببا للسحر والخيانة التي تعرض لها، وتكلم عنها مسبقا.

فلوكس أكد أنه سيتكلم بالتفاصيل عن هذا الأمر وعن عودته لزوجته الأول وأم ابنه، وذلك خلال استضافته في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي.

الفنان المصري نشر صورة له من كواليس البرنامج، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "انتظروا قريبا جدا حلقه واحد من الناس مع الدكتور عمرو الليثي".

وأضاف: "لأول مرة هاتكلم عن رجوعي لأم ابني و لاول مره هاتكلم بالتفاصيل عن واقعه فرد الامن و مين المتسبب و عن جوازاتي السابقه من هي التي تزوجتها عرفي و كانت سبب للسحر و الخيانه و من هي و ماذا فعلت و ماذا واجهت و علاقتي بابويا و اهلي و حياتي".

وتابع: "وأهم حاجه اول رد لزوجتي ام ابني بنفسها علي كل ما اثير حولين علاقتنا من اول الطلاق حتي رجوعنا .... كما قلت لكم سابقا ستكون الفتره القادمه هي رد علي كل شي اتقال في حقي غلط عن حياتي و عني و عن حياتي الشخصيه و مكنتش بتكلم... حلقه من القلب .قريبا".