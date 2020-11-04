بعد تعرضه للانتقادات.. هاني رمزي يعتذر بسبب أسم فيلمه الجديد "عمر المحتار": "آسف"

رنا صلاح الدين - تعاقد الفنان المصري هاني رمزي على بطولة فيلم جديد، يحمل اسم "عمر المحتار"، وهو من تأليف سامح سر الختم وشادي محسن.

وبعد إعلان اسم الفيلم الجديد تعرض هاني للعديد من الانتقادات، واتهمه البعض بأنه يسخر من رمز من رموز الوطن العربي عمر المختار .

وخرج هاني رمزي، لتقديم الاعتذار مؤكدًا أنه لا يقصد السخرية على الإطلاق، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"أعتذر لكل اللي فهم أننا نقصد السخرية من رمز من رموز الوطن العربي عمر المختار وأوكد أن الفيلم ليس له علاقة به".

وأضاف: "نحن صناع الفيلم شاغلنا هو إسعاد الناس وليس الإساءة لأحد؛ ولذلك سنغير اسم الفيلم وآسف لما حدث وأرجو قبول اعتذاري".

العمل ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، ولكنه أشار إلى أنه مختلف كليا عن أعماله السابقة، الذي قدمها في السينما من قبل.

يذكر أن أخر مشاركة للفنان هاني رمزي في السينما كانت في عام 2018، وذلك من خلال فيلم "قسطي بيوجعني"، الذي شاركه بطولته كلا من الفنانين، الراحل حسن حسني، ومايا نصري، ومصطفى أبو سريع، وأحمد جمال سعيد، وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج إيهاب لمعي، وشهد العمل إخفاق كبير لهاني رمزي في السينما حين عرضه، حيث كانت إيراداته متواضعة للغاية.