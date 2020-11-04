بصورة.. وفاء عامر تحتفل بعيد ميلاد ابنها الوحيد: مصدر الحب و طاقة الأمل في حياتي

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية وفاء عامر بعيد ميلاد ابنها الوحيد "عمر"، ونشرت صورة جمعتهما سويا، ظهر فيها ابنها بعدما أصبح شابا وسيما.

الفنانة المصرية كتبت في تهنئتها لابنها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "كل سنة وانت أطيب وأحن عمر في الدنيا".

وأضافت: "الحمد لله يا رب رزقتني عبدك و يا رب أجعله محبا لك طوعا لامرك و حافظ عليه فهو مصدر الحب و طاقة الأمل في حياتي".

وتابعت: "اللهم لا تريني فيه ما يحزن قلبي يا وهاب يا كريم يا حبيبي يا الله بارك فيه.. كل سنة و كل برج العقرب بخير".

يذكر أن الفنانة المصرية وقاء عامر متزوجة من المنتج محمد فوزي، ولديها منه ابن واحد هو "عمر".