بالفيديو.. أول ظهور لميريام فارس بعد وضعها مولودها الثاني.. وتكشف عن وجهه

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جمهورها بمقطع فيديو حديث لها، في أول ظهور بعد وضع مولودها الثاني، والذي أطلقت عليه اسم "ديف".

الفنانة اللبنانية ظهرت في مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وهي تحتضن مولودها، الذي لم يتخطي عمره الأيام القليلة، وكشفت عن جزء من وجهه.

ميريام عبرت عن سعادتها الشديدة بقدوم مولودها الثاني، بقولها: "أعيش أجمل أيام حياتي"، وقد تلقت تعليقات التهنئة من جمهورها.

وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس قد وضعت مولودها الثاني في سرية تامة، حيث أنها لم تعلن من قبل عن حملها.

الفنانة اللبنانية فاجأت جمهورها، وأعلنت هذا الخبر السعيد، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، حيث نشت مقطع فيديو يظهر يد مولودها فقط.

ميريام كشفت أنها وضعت مولودها يوم 20 أكتوبر الماضي، وأطلقت عليه اسم "دايف"، وعلقت قائلة: "صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم ، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني"