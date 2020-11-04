بالفيديو| بسمة وهبة تشارك ابنة زوجها اختيار شبكتها: "نقي أغلى حاجة"

رنا صلاح الدين - وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة إلى خطيب "نادين" ابنة زوجها علاء عابد، بمناسبة قرب موعد زواجهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثناء شراء خاتم الزواج، وظهرت بسمة بصوتها وهي تقول لخطيب "نادين":ما تدلعهاش يا محمد معندناش بنات تنقي هدية العريس، دي قيمته لكن هي متنقيش لا"، لتقول بعدها بسمة ضاحكة: "نقي أغلى حاجة يا بنت".

وكانت الإعلامية المصرية بسمة وهبة قد أكدت أن أغلب المصابات بالسرطان هن سيدات متزوجات، لافتة إلى أن الضغوطات التي تعاني منها المرأة المتزوجة قد تتسبب في إصابتها بالسرطان.

الإعلامية المصرية قالت: "المصابات الكثيرات هم المتزوجات اللي بيمروا بأحزان في حياتهم ومشاكل كتيرة في حياتهم، ومابيقدروش يتحملوا فالجسم بيضعف، والخلايا السرطانية دي قوية جدا فبتتمكن منها".

الإعلامية المصرية وجهت رسالة للرجال، خلال لقاء لها ببرنامج The insider بالعربي، بقولها: "فالرجالة لو سمتحتوا خفوا على الستات شوية".

كما وجهت رسالة للمصابات بالسرطان، بقولها: "القوة سواء قبل المرض أو خلال المرض هي اللي هتخليكي تنتصري عليه".