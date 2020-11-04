بالفيديو.. شيماء سيف ترد على أنباء إصابتها بـ "كورونا": حاسة التذوق مية مية ومخلصة على كل الأكل

رنا صلاح الدين - ترددت أنباء مؤخرا عن إصابة الفنانة المصرية شيماء سيف بفيروس "كورونا" المستجد، وهو ما دفعها للرد على هذه الأنباء.

شيماء قالت، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "ده مين ده اللي قاعد يفول عليا، لا طبعا ألف حمد وألف شكر ليك يا رب ماعنديش أي كورونا ولا عندي أي حاجة".

الفنانة المصرية أضافت: "بصور كل يوم في مسلسلي، وباكل ومخلصة على كل الأكل اللي في البوفيه، وباخد كل البريك اللي في اللوكيشين".

واختتمت كلامها، بقولها: "يعني حاسة التذوق مية مية، وبشم كل حاجة، ويا رب يبعد الكورونا عني وعن كل حبايبي ويحفظ الناس من كل سوء".

يذكر أن الفنانة المصرية شيماء سيف تنشغل حاليا بتصوير مسلسلها "في بيتنا روبوت"، ويشاركها البطولة دلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، وهشام جمال، وليلى أحمد زاهر، بالغضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.