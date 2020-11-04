بهد الهجوم على أبطال بـ"100 وش".. كاملة أبو ذكري تعترف: "انفعلت وكنت قاسية جدا"

رنا صلاح الدين - خرجت المخرجة كاملة أبو ذكري، للاعتذار عما بدر منها خلال الأيام الماضية وذلك بعد انتقدها وهجومها على عددًا من أبطال مسلسل بـ"100 وش"، والتي اتهمتهم بالغرور، وهو ما أثار حالة من الجدل وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت كاملة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"أحب اعترف إني انفعلت وكنت قاسية جدا في كلامي، ولو صدر تصرفات من شخص أو اتنين خلتني أحس بالغضب ده، ده ممكن يكون نابع من قلة الخبرة مع التعامل مع جمهور عريض، ومع النجاح الكبير وارد إن أي حد يتعرض للهزة دي.

كاملة ابو ذكري

وتابعت:"ولو كنت قاسية ده نابع من حبي ليهم وخوفي عليهم، علشان أنا شوفت حجم موهبتهم لما اشتغلت معاهم".

واختتمت حديثها قائلة:"وأتمنى إن الشخصين اللي كنت بعنيهم يفهموا كلامي، ويعرفوا إني مستخسرة موهبتهم، وأنا متأكدة إنهم هيفهموني لأنهم الاتنين دول تحديدًا عارفين أنا أد إيه بحبهم وبقدرهم".

وكانت كاملة أبو ذكري، قد كتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"عرفت وًسمعت و إتأكدت، إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بـ 100 وش، بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وتابعت:"عايزة أقولكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين، ده إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية، وبتشاور عليكم بإسم الشخصية اللي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه".

وأضافت:"إنتم مين أصلا، كلنا مين أصلا، دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".