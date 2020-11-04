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رنا صلاح الدين - أعلن مطرب الراب أحمد علي، الشهير بـ "ويجز" عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك على هامش تواجده في الجونة.
ويجز كتب، على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام": " يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة، احتكيت بناس كثير".
مطرب الراب دعا كل من اختلط به لإجاء مسحة "كورونا"، قائلا: "فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل، ربنا يعافينا جميعا".
ويجز
يذكر أن مطرب الراب ويجز قد شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش مؤخا في أغنية "سالكة" ، التي حققت نجاحا كبيرا على موقع االفيديوهات "اليوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر مطرب الراب ويجز يعلن إصابته بـ "كورونا".. ويحذر: كنت في الجونة واحتكيت بناس كتير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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