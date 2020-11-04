مطرب الراب ويجز يعلن إصابته بـ "كورونا".. ويحذر: كنت في الجونة واحتكيت بناس كتير

رنا صلاح الدين - أعلن مطرب الراب أحمد علي، الشهير بـ "ويجز" عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك على هامش تواجده في الجونة.

ويجز كتب، على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام": " يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة، احتكيت بناس كثير".

مطرب الراب دعا كل من اختلط به لإجاء مسحة "كورونا"، قائلا: "فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل، ربنا يعافينا جميعا".

ويجز

يذكر أن مطرب الراب ويجز قد شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش مؤخا في أغنية "سالكة" ، التي حققت نجاحا كبيرا على موقع االفيديوهات "اليوتيوب".