طليق نيللي كريم يدافع عن زواج درة من هاني سعد.. وريهام سعيد تهاجم العريس: "الدنيا دوارة"

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة التونسية درة، بزواجها على رجل الأعمال هاني سعد، يوم الاثنين الماضي بمدينة الجونة، وبعدها بساعات أثارت الزوجة الأولى لـ هاني جدلًا بمنشور "مطلقناش"، وهو ما جعل الكثير يتكلم حول أن العروسة أصبحت زوجة ثانية.

وكشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، عن رأيها في زواج درة، بعد أن كتب هاني أبو النجا خبير التغذية والسمنة وطليق الفنانة نيللي كريم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بالعقل كده هي لو الست 35 سنة مثلا يعني، مش برضو هتجوز راجل على الأقل في الـ40.. وطبيعي يكون متجوز أو بالصدفة مطلق.. يبقى نهدى بقى.. من الآخر كده ألف مبروك لـ درة وهاني".

ريهام سعيد

وعلقت ريهام على منشور هاني قائلة:"على فكرة الجواز والطلاق مكتوب والجواز من 2 حلال، ولكن الدين وصى بمراعاة شعور الست، اللي يتجوز أو يطلق أو يتجوز 2 هو حر، الدنيا دوارة، وكل واحد وضميره وظروفه".

وتابعت:"لكن تفتكر الست اللي شايفة جوزها مش طليقها لابس بدلة وواقف جنب واحدة بيحب فيها، وأولاد بيشوفوا أبوهم مع ست تانية وهو عريس وأكبر حد فيهم عشر سنين، متهيألي ميصحش ومجرح".

واختتمت حديثها قائلة:"هاني أنت شخصيا عمرك ما عملت حاجة تجرح عيالك وبتحافظ على تصرفاتك جدا.. مكانش ليه لازمة الفرح لأنه أكيد كان مؤذي جدا لمشاعر الأم والأولاد".

وخرجت الفنانة درة أمس عن صمتها لتكشف حقيقة هذه الأنباء المتداولة، وذلك من خلال تسجيل صوته لإحدى البرامج التونسية، حيث قالت: " أشكر كل من بارك لي وفرح لي.. كنت أتمنى كل أصحابي من تونس يكونوا موجودين لكن للأسف الظروف الصحية صعبة".

وأضافت: "حبيت أأكد انني مرتبطة برجل مطلق اختار يعاود حياتو معايا واقول لمن يروجو الإشاعات و يصطادو في الماء العكر ربي يهديهم... كل انسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو... انا اخترت رجل يحبني ونحبو والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي الي ربي وجهنا له لاننا نحبو بعضنا... واتمنى الناس توقف كلام شوية علي و شكرا لكل من فرح لي".

وتابعت: "ونحب نضيف حاجة اخرى هذي أول مرة وآخر مرة سأتكلم فيها عن الموضوع.. أطلب بكل احترام و لطف و تقدير و احترام من الناس والصحفيين ما يسألنونيش في الموضوع هذا.. انا كفنانة وشخصية عامة نحب نتكلم في ما يخص أعمالي الفنية لكن حياتي الخاصة تخصني انا فقط".