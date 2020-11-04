صور| روجينا تثير الجدل في أحدث ظهور ببطن منتفخ.. هل هي حامل؟

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة روجينا، على حضور حفل زفاف نجل وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وسط تواجد عددًا من الفنانين.

وأثارت روجينا حالة من الجدل والشكوك أيضًا حول حملها، خاصة أنها ظهرت ببطن منتفخ من خلال فستان بدون أكمام ضيق من ناحية البطن.

ونشرت روجينا، مجموعة من الصور من حفل الزفاف جمعتها بزوجها الفنان أشرف زكي والوزيرة إيناس عبد الدايم والمخرج خالد جلال والفنان إيهاب فهمي، ومجموعة من الفنانين، وعلقت عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:"ألف مبرووك معالي وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم على زواج نجلك ربنا يسعدهم".

روجينا

روجينا

وسرعان ما تلقت روجينا عددًا من التعليقات منها من أكد أنها حامل وآخرون تسآلوا إذا كانت بالفعل حامل أم لا، حيث كتبوا:"هو ده كرش ولا حامل، حامل، هو الكرش ده بعد البوفيه ولا ايه؟، حامل ولا إيه".

روجينا

على جانب آخر بدأت الفنانة روجينا في الإستعداد لأولى بطولاتها المطلقة، حيث تعاقدت مؤخرا على بطولة مسلسل يحمل عنوان "بنت السلطان"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويشاركها بطولته الفنان باسم سمرة.

وتعقد روجينا حاليا جلسات عمل بشكل يومي مع المؤلف والمخرج، وذلك للإستقرار على كافة تفاصيل المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي.

يذكر أن أخر مشاركة درامية للفنانة روجينا، كانت من خلال مسلسل "إسود فاتح"، الذي عرض خلال الأيام الماضية، والذي تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي، وكانت أخر مشاركة درامية لها في المارثون الرمضاني، من خلال مسلسل "البرنس"، الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان، واستطاعت روجينا أن تحقق نجاح ملحوظ من خلال شخصية "فدوى".