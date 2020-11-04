مولود ميريام فارس يحظى بأكثر من مليون مشاهدة

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مقطع فيديو جديداً عبر حسابها في انستغرام ظهرت فيه وهي تحتضن مولودها الجديد “دايف”، وعلقت قائلة: “أعيش أجمل أيام حياتي”. وحقق الفيديو بعد نشره بساعات مشاهدات واسعة تجاوزت المليون مشاهدة.

وأشاد رواد التواصل الاجتماعي بنحافة ميريام ولاحظوا أنها لم تكتسب وزناً زائداً خلال الحمل، وأنها استعادت رشاقتها بسرعة كبيرة.

ورزقت النجمة اللبنانية بطفلها الثاني من زوجها رجل الأعمال داني متري في 20 أكتوبر الماضي، وأعلنت عن الخبر من خلال نشرها صورة ليدها وهي تمسك بيد مولودها الجديد، وعلقت عليها بالقول: “صحيح إنك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني”.

وشكل خبر ولادة ميريام مفاجأة سارة لجمهور ومحبي النجمة وخاصة أنها قد أخفت خبر حملها طيلة الفترة الماضية.

ومن المعروف عن النجمة اللبنانية أنها تخفي تفاصيل حياتها الخاصة عن الجمهور ووسائل الإعلام.

نفيد بالذكر أن ميريام قد تزوجت في عام 2014 من رجل الأعمال داني متري بحضور 14 شخصاً فقط وفي سرية تامة بعيداً عن وسائل الإعلام وأنجبت طفلها الأول في فبراير عام 2017.