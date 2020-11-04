تأجيل الجزء الثاني من”أم هارون”.. والسبب معروف!

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الفنانة الكويتية حياة الفهد تأجيل تصوير الجزء الثاني من مسلسل “أم هارون” الذي يحمل اسم “عرش الطاووس” إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان المقبل، بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا وعودة الإغلاق مجدداً في عدد من الدول.

وأكدت الفهد عبر حسابها على “إنستغرام” أنه تقرر بشكل رسمي تأجيل تصوير المسلسل إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان بسبب تجدد أزمة فيروس كورونا وعودة دول إلى الإغلاق مرة أخرى”.

وقالت الفهد: “العمل سيتم تصويره في الخارج في إحدى الدول الأوروبية.. ونظراً لما يمر به العالم من ظروف وتغيرات بسبب فيروس کورونا وصعوبة تنفيذه في مثل هذه الأوضاع قرّرنا تأجيله”.

وأضافت: “تم استبدال العمل بعمل آخر اجتماعي درامي كوميدي.. سيتم الإعلان عنه بعد يومين على صفحتنا مؤسسة الفهد للإنتاج الفني.. وبإذن الله تعالى العمل المقبل لشهر رمضان الكريم مفاجأة للجمهور، سنعلن عنه قريباً مع المخرج باسل الخطيب”.