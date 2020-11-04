أول تعليق لأحمد الفيشاوي على مشاجرته مع زوجته في ملهى ليلي

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد انتشار العديد من الأخبار عن حدوث مشاجرة كبرى بينه وبين زوجته ندى الكامل داخل أحد الملاهي الليلية في إحدي البواخر العائمة بالزمالك، خرج الفنان أحمد الفيشاوي عن صمته، ليكشف حقيقة ما حدث.

حيث أكد في تصريحات صحفية أن الأخبار التي تم ترديدها غير حقيقية، وأن علاقته بزوجته تسير بشكل جيد وليست بها أي مشاكل أو أزمات، دعياً كل من يحاول أن يروج لشائعات حول حياته الخاصة بالتوقف مهدداً باتخاذ إجراء ضد كل من يحاول التدخل في حياته الخاصة.

وكان بعض الأنباء قد تم تداولها تؤكد نشوب مشاجرة بين الفيشاوي وزوجته استمرت لأكثر من نصف ساعة على مرأى ومسمع من الحضور داخل أحد الملاهي الليلية الشهيرة في إحدي البواخر العائمة بمنطقة الزمالك.

وحاول الفيشاوي بعد تجمع عدد من الجمهور تهدئة الموقف، لكن محاولاته باءت بالفشل في تهدئتها.

وأوضح الفيشاوي، أنه وزوجته يعيشان قصة حب منذ أن تزوجا، مستغرباً من كل الشائعات التي يطلقها البعض كل يوم.