تحديث “سناب شات” يحرج المشاهير ويكشف أرقام متابعيهم الحقيقية

متابعة بتجـــــــــــرد: وضع التحديث الجديد الذي قام به تطبيق “سناب شات” عدد كبير من مشاهير السوشيال ميديا في موقف محرج بعدما فضح زيف عدد متابعيهم، وأظهر الارقام الحقيقية التي سمحت بوضع كل منهم في مكانه المناسب، الامر الذي تفاعل معه الجمهور بشمل كبير.

وفي التفاصيل، تصدرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود على باقي زميلاتها لناحية عدد المتابعين الحقيقيين، وكذلك سبقت المغني العالمي جاستين بيبر بفارق يفوق المليون متابع، إذ يصل عدد متابعيها الى نحو 10 ملايين.

في المقابل، مواطنتها الفاشينيستا جمال نجادة، التي كانت تدعي أنها تملك الكثير من المتابعين وبأنها الأشهر في الخليج، تعرضت لموقف محرج بعدما فضح التطبيق الحقيقة بأن عدد مشتركيها لا يتخطى المليون فقط.

أما هند القحطاني فحلت في المركز السادس في أعداد المتابعين بـ 5.9 مليون متابع، وتصدر يزيد الراجحي القائمة بـ 13.5 متابع، واحتلت الدكتورة خلود المركز الثاني بـ 9.9 مليون متابع.

أما موديل روز فجائت في المركز الثالت بـ 8.1 مليون متابع، وجاءت الإعلامية لجين عمران في المركز السابع بـ 5.2 مليون متابع، وفي المركز العاشر جاءت ملكة كابلي بـ 2.3 مليون متابع، وجاءت افنان الباتل في المركز الأخير بـ 1.2 مليون متابع.