إعلامية كويتية تتهم أصالة وأولادها بمحاصرة طارق العريان

متابعة بتجــــــــــــرد: وجهت الإعلامية والناقدة الكويتية ليلى أحمد الانتقادات للفنانة السورية أصالة بسبب طريقة تعاملها مع قضية انفصالها عن زوجها السابق المخرج المصري طارق العريان.

ورأت في هذا السياق أن معظم تصريحات الأخيرة متهورة واصفة إياها بصاحبة الطباع المزعجة. وفي المقابل أشارت إلى أن العريان هادئ ورزين.

وجاء هذا من خلال منشور طويل ورد على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث كتبت: “تحدثت الفنانة أصالة عن شعور المرأة حين تتعرض للخيانة الزوجية، حيث وصفتها بـالشيء المميت وأوضحت خلال حديثها مع خالد سليم في برنامج “قعدة رجالة” على قناة OSN أنها عاشت قرابة العام في ألم شديد، كما لو كانت تلد 20 ولدًا في مرة واحدة وتضيف إن الرجالة مفيهمش أي عقل طبعاً. نتعاطف مع آلام أي انسان وأرى أن تركيبتي شخصية أصالة وطارق مختلفتين تماماً، هو هادي ورزين وهي كل ما في عقلها يصير قذائف يومية معلنة على السوشل ميديا، تصريحات غالبيتها متهورة. هي تقول عن نفسها بحب الحكي كتيير. حتى بالسيارة لحالي بحكي مع نفسي ول عاد. شهالازعاج؟”.

واضافت: ““تذكرون حين قالت أصالة ببرنامج تلفزيوني مع نيشان انها هي التى عرضت قلبها وحبها على زوجها طارق العريان!؟ وأعتقد ان هذا خطأ قاتل مهما بلغ عشق المرأة لرجل، لا يجب أن تتهور المرأة في الاندفاع بعواطفها تجاه رجل، لأن هناك جينيات طبيعية ذكورية في الرجال يريدون هم أن يكونوا أصحاب المبادرة في مثل هذه المواقف!؟ وأصلاً كيف قَبل طارق بعرضها؟”.

وتحدثت عن حصار أصالة وأولادها العريان وكتبت: “ثم في ليلة ما فيها قمر خرج من البيت الزوجي وصفق الباب خلفه. تفاصيل التي لم تقصر أصالة في اشراكنا بها؟ مرة تغمز ومرة تلمز ومرة ابنها يكتب زور أولادك التوأم، ومرة ثالثة بنتها. حصار ما صار والعريان لا يرد، كل هذا وذا ثم تقول غالبية الفنانات حياتنا الشخصية خط أحمر”.