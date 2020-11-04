بعد غياب لعامين.. مي عز الدين تراند على السوشيال ميديا بسبب خيط حرير

متابعة بتجــــــــــرد: بعد غيابها لفترة عن السوشيال ميديا والساحة الفنية، عادت الممثلة المصرية مي عزالدين بقوة واحتلت قائمة أكثر المواضيع بحثا على محرك بحث غوغل في مصر، بعد بث أول حلقات مسلسل “خيط حرير”.

ولاقت الحلقة ردود فعل ايجابية وإشادة بإداء مي وبالشخصية المميزة التي تقدمها، الأمر الذي جعلها الأكثر بحثاً لمعرفة المزيد عن الشخصية لا سيما وأن الفنانة المصرية عمدت على تشويق متابعيها من خلال مقاطع فيديو من العمل الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل بين متابعيها.

واحتلت مي التراند بعد فترة من نشرها صورة مع طبيب التجميل الخاص بهاوكشفت في وقت سابق أنها خضعت للتجميل وكتبت: “عملت عملية تجميل بالأنف.. شكر خاص للدكتور لأنه بجد شاطر.. والاعتذار للوالدة علشان صحيت من النوم لقتني عملتها”، وذلك لأن الأخيرة كانت ترفض الأمر وتعتبر أن ابنتها لا تحتاج للتجميل.

يذكر أن “خيط حرير” يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم منهم نيقولا معوض، ومي سليم، وسوسن بدر، ومحمود عبد المغني.